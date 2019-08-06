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21:09 06.08.2019

Некоторые будущие нардепы от "Слуги народа" не поддерживают снятие неприкосновенности с парламентариев – Арахамия

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Некоторые будущие нардепы от "Слуги народа" не поддерживают снятие неприкосновенности с парламентариев – Арахамия

Некоторые будущие народные депутаты, избранные в парламент от партии "Слуга народа", не согласны с необходимостью отмены депутатской неприкосновенности, но позиция фракции по этому вопросу будет жесткой, заявляет ее будущий глава Давид Арахамия.

"Их (противников отмены неприкосновенности – ИФ) где-то 15% среди мажоритарщиков. Среди списочников таких гораздо меньше", - сказал он в эфире "Радио НВ" во вторник.

Между тем он отметил, что эти люди ранее публично поддерживали идею лишения неприкосновенности нардепов, однако сейчас говорят о целесообразности пересмотра подхода к данному вопросу.

"У нас будет жесткая позиция фракции", - заверил Арахамия.

Отвечая на вопрос о первоочередных законопроектах, которые предстоит рассмотреть парламенту нового созыва, будущий нардеп назвал проекты законов о снятии неприкосновенности с парламентариев и об импичменте президента.

"Мы обещали это. Думаю, нужно как можно скорее проголосовать за эти законопроекты", - добавил он.

Кроме того, Арахамия заявил, что "Слуга народа" выступает за безотлагательное рассмотрение в Верховной Раде 9-го созыва законопроектов по дерегуляции.

Теги: #неприкосновенность #слуга_народа
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