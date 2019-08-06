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20:31 06.08.2019

Суд постановил провести лингвистическую экспертизу выступления Медведчука в Санкт-Петербурге 18 июля

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Суд постановил провести лингвистическую экспертизу выступления Медведчука в Санкт-Петербурге 18 июля

Шевченковский районный суд Киева постановил осуществить судебную лингвистическую экспертизу текста выступления главы организации "Украинский выбор - право народа", главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на пресс-конференции в Санкт-Петербурге (РФ) 18 июля текущего года.

Как указано в определении суда от 2 августа, текст которого опубликован на сайте Единого реестра судебных решений, такое решение суд вынес по ходатайству старшего следователя одного из управлений Главного следственного управления Службы безопасности Украины относительно проведения судебной лингвистической экспертизы в рамках уголовного производства от 5 февраля.

Досудебное расследование установило, что 18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге глава организации "Украинский выбор - право народа", глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Лицо_1) провел пресс-конференцию.

Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя.

Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Эксперты должны, в частности, установить, есть ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к изменению или отстранению отдельных должностных лиц органов государственной власти; к насильственному изменению или свержению конституционного строя или же захвату государственной власти. Кроме того, специалистам предстоит определить, содержатся ли в тексте данного выступления публичные призывы к изменению границ Украины, к разжиганию национальной или религиозной вражды и др.

Как сообщалось, в СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст.110 (посягательство на территориальную целостность) и ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы по визитам в Россию Медведчука и политика Юрия Бойко в марте и июне этого года.

Теги: #рф #медведчук #экспертиза #выступление #суд
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