Кандидатуры Коболева, Витренко, Гончарука и Рашкована рассматриваются на должность будущего премьер-министра – Арахамия

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован являются претендентами на должность премьер-министра Украины, сообщил будущий глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

"Премьер-министр. У нас есть short-list. В нем были Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован", - сказал Арахамия в интервью "Радио НВ" во вторник.

При этом он не стал уточнять, кто является фаворитом на должность премьера.