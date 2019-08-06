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19:56 06.08.2019

Оппозиционные фракции могут определиться с кандидатом на пост вице-спикера Рады, считает Разумков

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Оппозиционные фракции могут определиться с кандидатом на пост вице-спикера Рады, считает Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков косвенно подтвердил, что вице-спикером Верховной Рады девятого созыва будет представитель оппозиции.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически", - сказал Разумков в эфире телеканала "112", отвечая на вопрос, представителю какой именно оппозиции достанется должность вице-спикера Верховной Рады.

Он отметил, что трудно ответить, как они будут договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность.

"Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения", - сказал Разумков.

При этом он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четыре претендента, то по этим кандидатурам и будет голосование.

Как сообщалось, фракция партии "Слуга народа" может избрать своим председателем Давида Арахамию. Кроме того, партия будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Теги: #должности #мнение #парламент
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