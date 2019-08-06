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19:35 06.08.2019

Волкер разочарован нарушениями перемирия на Донбассе

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Волкер разочарован нарушениями перемирия на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во вторник заявил, что негативно воспринял сообщения о нарушении "режима тишины" на востоке Украины и о гибели украинских солдат.

"Я очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, в результате которых четыре украинских военных были убиты силами, контролируемыми Россией, особенно в то время как новый президент Украины делает шаги по направлению к миру", - написал Волкер на странице в Twitter.

Ранее во вторник в пресс-центре Министерства обороны Украины сообщили, что с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, вследствие обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Теги: #перемирие #сша #украина #волкер
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