Боевики во вторник 4 раза нарушили режим тишины, четверо украинских военных погибли, один ранен

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, четверо украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих погибли и один получил ранения", - сказано в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ совершили три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – один.

Как сообщал пресс-центр Министерства обороны, во вторник вследствие обстрелов боевиков Павлополя были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.