События

19:16 06.08.2019

Сотрудники ФСБ завербовали жителя Херсонщины по время его поездки в Крым

2 мин читать
Сотрудники ФСБ завербовали жителя Херсонщины по время его поездки в Крым

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины выявили очередную попытку вербовки украинцев представителями спецслужб Российской Федерации для осуществления разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

"По имеющейся в СБУ информации повышенный интерес у враждебных спецслужб вызывают представители органов государственной власти, правоохранители, военные и члены их семей, а также граждане, которые долгое время работали на стратегически важных объектах. Оперативники украинской спецслужбы установили, что зимой 2018г представители ФСБ РФ завербовали жителя Херсонщины, бывшего работника завода "Крымский Титан", во время его поездки во временно оккупированный Крым", - сообщается во вторник на странице СБУ в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска "Армянск" мужчину пригласили для проведения дополнительной "беседы".

"Применяя методы психологического и физического давления, сотрудники вражеской спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях с СБУ. Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастность мужчины к аварии на "Крымском Титане", видя в этом признаки диверсии", - рассказали в украинской спецслужбе.

В сообщении отмечается, что не получив от украинца реальных показаний, представители ФСБ России заставили его под диктовку написать "признание" о работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.

"После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения отечественной спецслужбы. Сейчас он дал подробные показания обо всех обстоятельствах своей вербовки", - отметили в пресс-центре спецслужбы.

В связи с этим в СБ Украины в очередной раз предостерегли украинцев по возможности избегать поездок в Российскую Федерацию, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

"Подчеркиваем, что в соответствии с ч.2 ст.111 УК Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершили никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании", - добавили в СБУ и рекомендовали украинцам, в адрес которых поступали предложения вербовочного характера от вражеских спецслужб, безотлагательно обращаться к ним.

Теги: #россия #фсб #вербовка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:41 06.08.2019
Генсек НАТО считает "соперничество великих держав" одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников

Генсек НАТО считает "соперничество великих держав" одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников

23:01 05.08.2019
Спасатели готовят эвакуацию 10 тысяч человек из-за пожара на военном складе под Ачинском

Спасатели готовят эвакуацию 10 тысяч человек из-за пожара на военном складе под Ачинском

19:09 05.08.2019
Молдова ускоряет переговоры с Украиной на фоне истечения контракта Газпром/Нафтогаз и задержки трубы из Румынии

Молдова ускоряет переговоры с Украиной на фоне истечения контракта Газпром/Нафтогаз и задержки трубы из Румынии

08:22 03.08.2019
Новые санкции по "делу Скрипалей" направлены на ограничение России в доступе к средствам международных организаций

Новые санкции по "делу Скрипалей" направлены на ограничение России в доступе к средствам международных организаций

07:39 03.08.2019
Госдеп США объявил о втором пакете санкций против РФ в рамках "дела Скрипаля"

Госдеп США объявил о втором пакете санкций против РФ в рамках "дела Скрипаля"

23:34 02.08.2019
Трамп заявляет, что обсуждал с РФ и Китаем вопрос о соглашении по ядерному оружию – Bloomberg

Трамп заявляет, что обсуждал с РФ и Китаем вопрос о соглашении по ядерному оружию – Bloomberg

15:21 02.08.2019
Лукашенко поручает ускорить согласование с Россией программы углубления интеграции

Лукашенко поручает ускорить согласование с Россией программы углубления интеграции

10:16 02.08.2019
Граница Украины с РФ должна быть неприступной для врагов Украины и нелегально посещавших Крым, но прозрачной для друзей

Граница Украины с РФ должна быть неприступной для врагов Украины и нелегально посещавших Крым, но прозрачной для друзей

08:08 02.08.2019
Трамп подписал указ, касающийся закона о химоружии, в нарушении которого обвиняют Россию

Трамп подписал указ, касающийся закона о химоружии, в нарушении которого обвиняют Россию

20:10 01.08.2019
Гутерриш призвал РФ и США продлить СНВ-3

Гутерриш призвал РФ и США продлить СНВ-3

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык - Разумков

Оппозиционные фракции могут определиться с кандидатом на пост вице-спикера Рады, считает Разумков

Боевики во вторник 4 раза нарушили режим тишины, четверо украинских военных погибли, один ранен

Открытие первой сессии Рады 9-го созыва может состояться в период с 24 августа по 3 сентября

Разумков назвал фамилии кандидатов на должности заместителей главы фракции "Слуга народа" в Раде 9-го созыва

ПОСЛЕДНЕЕ

Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык - Разумков

Первое заседание Рады, вероятнее всего, состоится 3 сентября

Оппозиционные фракции могут определиться с кандидатом на пост вице-спикера Рады, считает Разумков

Волкер разочарован нарушениями перемирия на Донбассе

Боевики во вторник 4 раза нарушили режим тишины, четверо украинских военных погибли, один ранен

Открытие первой сессии Рады 9-го созыва может состояться в период с 24 августа по 3 сентября

Разумков назвал фамилии кандидатов на должности заместителей главы фракции "Слуга народа" в Раде 9-го созыва

Глава Госпогранслужбы Украины заявил об активизации борьбы с контрабандой

Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

Гонтарева, Филатов и Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для вручения подозрения в деле о расхищении 150 млн грн – Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА