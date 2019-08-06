Сотрудники ФСБ завербовали жителя Херсонщины по время его поездки в Крым

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины выявили очередную попытку вербовки украинцев представителями спецслужб Российской Федерации для осуществления разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

"По имеющейся в СБУ информации повышенный интерес у враждебных спецслужб вызывают представители органов государственной власти, правоохранители, военные и члены их семей, а также граждане, которые долгое время работали на стратегически важных объектах. Оперативники украинской спецслужбы установили, что зимой 2018г представители ФСБ РФ завербовали жителя Херсонщины, бывшего работника завода "Крымский Титан", во время его поездки во временно оккупированный Крым", - сообщается во вторник на странице СБУ в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска "Армянск" мужчину пригласили для проведения дополнительной "беседы".

"Применяя методы психологического и физического давления, сотрудники вражеской спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях с СБУ. Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастность мужчины к аварии на "Крымском Титане", видя в этом признаки диверсии", - рассказали в украинской спецслужбе.

В сообщении отмечается, что не получив от украинца реальных показаний, представители ФСБ России заставили его под диктовку написать "признание" о работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.

"После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения отечественной спецслужбы. Сейчас он дал подробные показания обо всех обстоятельствах своей вербовки", - отметили в пресс-центре спецслужбы.

В связи с этим в СБ Украины в очередной раз предостерегли украинцев по возможности избегать поездок в Российскую Федерацию, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

"Подчеркиваем, что в соответствии с ч.2 ст.111 УК Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершили никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании", - добавили в СБУ и рекомендовали украинцам, в адрес которых поступали предложения вербовочного характера от вражеских спецслужб, безотлагательно обращаться к ним.