Открытие первой сессии Рады 9-го созыва может состояться в период с 24 августа по 3 сентября

Открытие первой сессии Верховной Рады 9-го созыва состоится в период с 24 августа по 3 сентября, заявил лидер партии "Слуга народа", будущий народный депутат Дмитрий Разумков.

"К сожалению, сегодня мы пока что не можем сказать, о какой дате идет речь. Наиболее оптимистичная, но я не очень в это верю, … - 24 августа и крайняя – это 3 сентября. Я считаю, что это может состояться с 24 августа по 3 сентября", - сказал Разумков во вторник в эфире телеканала "112 Украина".