Разумков назвал фамилии кандидатов на должности заместителей главы фракции "Слуга народа" в Раде 9-го созыва

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал фамилии кандидатов на должности заместителей главы одноименной фракции в Верховной Раде нового созыва.

В эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером ведущий назвал фамилии будущих народных депутатов, появившиеся в СМИ, которые претендуют на заместителей главы фракции "Слуга народа": Галина Янченко, Дмитрий Солончук, Юрий Мысягин, Павел Халимон, Евгения Кравчук, Павел Сушко, Юрий Корявченко, Юрий Кисель, Николай Тищенко, Вадим Струневич, Ольга Савченко, Максим Ткаченко, Артем Культенко, Роман Мулык, Елена Шуляк.

"Да, это люди, которые будут предлагаться, скорее всего фракцией, в качестве кандидатов на должности заместителей главы фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва", - подтвердил Разумков.

Как сообщалось, фракция партии "Слуга народа" может избрать своим председателем Давида Арахамию. Кроме того, партия будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.