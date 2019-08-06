События

19:11 06.08.2019

Разумков назвал фамилии кандидатов на должности заместителей главы фракции "Слуга народа" в Раде 9-го созыва

1 мин читать
Разумков назвал фамилии кандидатов на должности заместителей главы фракции "Слуга народа" в Раде 9-го созыва

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал фамилии кандидатов на должности заместителей главы одноименной фракции в Верховной Раде нового созыва.

В эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером ведущий назвал фамилии будущих народных депутатов, появившиеся в СМИ, которые претендуют на заместителей главы фракции "Слуга народа": Галина Янченко, Дмитрий Солончук, Юрий Мысягин, Павел Халимон, Евгения Кравчук, Павел Сушко, Юрий Корявченко, Юрий Кисель, Николай Тищенко, Вадим Струневич, Ольга Савченко, Максим Ткаченко, Артем Культенко, Роман Мулык, Елена Шуляк.

"Да, это люди, которые будут предлагаться, скорее всего фракцией, в качестве кандидатов на должности заместителей главы фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва", - подтвердил Разумков.

Как сообщалось, фракция партии "Слуга народа" может избрать своим председателем Давида Арахамию. Кроме того, партия будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Теги: #фракция #рада #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:36 06.08.2019
В "Слуге народа" выступают за разработку и принятие закона о правилах работы СМИ в условиях войны

В "Слуге народа" выступают за разработку и принятие закона о правилах работы СМИ в условиях войны

17:34 05.08.2019
Раде предстоит сформировать механизмы парламентского контроля над внешней политикой Украины – Яременко

Раде предстоит сформировать механизмы парламентского контроля над внешней политикой Украины – Яременко

13:50 05.08.2019
В "Слуге народа" считают целесообразным продвижение интересов Украины в ПАСЕ без акцента на присутствие там РФ

В "Слуге народа" считают целесообразным продвижение интересов Украины в ПАСЕ без акцента на присутствие там РФ

12:15 04.08.2019
Законопроект об упорядочивании подсудности дел ВАКС нужно принять до начала работы этого суда, заявляют в "Слуге народа"

Законопроект об упорядочивании подсудности дел ВАКС нужно принять до начала работы этого суда, заявляют в "Слуге народа"

11:48 04.08.2019
В "Слуге народа" намерены программно отслеживать аномалии при голосованиях в Раде для избежания подкупа нардепов

В "Слуге народа" намерены программно отслеживать аномалии при голосованиях в Раде для избежания подкупа нардепов

22:58 03.08.2019
Главой партии "Слуга народа" может стать руководитель ее избирательного штаба Корниенко

Главой партии "Слуга народа" может стать руководитель ее избирательного штаба Корниенко

17:15 03.08.2019
"Слуга народа" определилась с главой фракции, его замами и кандидатурами на руководителей комитетов Рады

"Слуга народа" определилась с главой фракции, его замами и кандидатурами на руководителей комитетов Рады

17:02 03.08.2019
Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде

Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде

15:01 03.08.2019
В "Слуге народа" считают целесообразным введение уголовной ответственности за сепаратные переговоры с представителями РФ

В "Слуге народа" считают целесообразным введение уголовной ответственности за сепаратные переговоры с представителями РФ

14:55 03.08.2019
Зеленский пока не готов назвать дату его послания к Раде

Зеленский пока не готов назвать дату его послания к Раде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык - Разумков

Оппозиционные фракции могут определиться с кандидатом на пост вице-спикера Рады, считает Разумков

Боевики во вторник 4 раза нарушили режим тишины, четверо украинских военных погибли, один ранен

Открытие первой сессии Рады 9-го созыва может состояться в период с 24 августа по 3 сентября

Гонтарева, Филатов и Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для вручения подозрения в деле о расхищении 150 млн грн – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык - Разумков

Первое заседание Рады, вероятнее всего, состоится 3 сентября

Оппозиционные фракции могут определиться с кандидатом на пост вице-спикера Рады, считает Разумков

Волкер разочарован нарушениями перемирия на Донбассе

Боевики во вторник 4 раза нарушили режим тишины, четверо украинских военных погибли, один ранен

Сотрудники ФСБ завербовали жителя Херсонщины по время его поездки в Крым

Открытие первой сессии Рады 9-го созыва может состояться в период с 24 августа по 3 сентября

Глава Госпогранслужбы Украины заявил об активизации борьбы с контрабандой

Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

Гонтарева, Филатов и Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для вручения подозрения в деле о расхищении 150 млн грн – Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА