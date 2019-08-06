Глава Госпогранслужбы Украины заявил об активизации борьбы с контрабандой

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил о необходимости активизации борьбы с контрабандой.

"Требую от руководителей всех уровней активизировать все существующие ресурсы на борьбу с контрабандой и разоблачать лиц и каналы противоправной деятельности", - цитирует Дейнеко пресс-служба Госпогранслужбы.

Глава Госпогранслужбы сообщил, что будет лично неожиданно проверять участки разных пограничных подразделений.

Он также отметил, что в случае доказательства причастности к противоправной деятельности личного состава либо в случае невозможности искоренения устоявшихся схем контрабанды может быть принято решение о замене 100% персонала отдельных подразделений.

"Подчеркиваю, что с фигурантами расследований будут проводиться мероприятия с использованием полиграфа", - сказал Дейнеко.