Скончалась нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Американская писательница, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон, умерла в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа.

"Моррисон умерла в понедельник в медицинском центре в Нью-Йорке. Ей было 88 лет", - говорится в сообщении.

Она была первой чернокожей женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе (1993). Шведская академия отмечала язык автора и ее "проницательную силу".

Роман Тони Моррисон "Возлюбленная", в котором мать совершает трагический выбор между умерщвлением собственного ребенка и спасением девушки из рабства, получил Пулитцеровскую премию за лучшую художественную книгу в 1988 году.