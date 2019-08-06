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17:31 06.08.2019

Скончалась нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

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Скончалась нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Американская писательница, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон, умерла в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа.

"Моррисон умерла в понедельник в медицинском центре в Нью-Йорке. Ей было 88 лет", - говорится в сообщении.

Она была первой чернокожей женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе (1993). Шведская академия отмечала язык автора и ее "проницательную силу".

Роман Тони Моррисон "Возлюбленная", в котором мать совершает трагический выбор между умерщвлением собственного ребенка и спасением девушки из рабства, получил Пулитцеровскую премию за лучшую художественную книгу в 1988 году.

Теги: #сша #нобелевскя_премия #смерть #писательница
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