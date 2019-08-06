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17:23 06.08.2019

Полицейские Донетчины получили новые автомобили для патрулирования Светлодарска и пгт Мироновское - Князев

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Полицейские Донетчины получили новые автомобили для патрулирования Светлодарска и пгт Мироновское - Князев

С целью оперативного реагирования сотрудников Нацполиции Украины на сообщения граждан в Донецкой области в каждом крупном населенном пункте региона уже год круглосуточно работают полицейские станции, а со следующего понедельника на патрулирование в Светлодарске и пгт Мироновское (оба - Бахмутский р-н) выйдут два новых автомобиля, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Чтобы обеспечить постоянное присутствие полиции вдоль линии разграничения, с понедельника, 12 августа, на патрулирование в Светлодарске и Мироновском выйдут два новых современные автомобиля", - цитирует Князева, который вместе с командующим Нацгвардии Николаем Баланом во вторник с рабочей поездкой в Донецкую область проверил работу правоохранителей на линии разграничения сторон, пресс-служба Нацполиции Украины.

В сообщении отмечается, что руководители Нацполиции и Нацгвардии обсудили с представителями органов местного самоуправления и жителями проблемные вопросы и меры, принимаемые по защите населения. В частности, город Светлодарск и пгт Мироновское неоднократно страдали от обстрелов боевиков. Всего здесь проживают более 20 тыс. человек, и задача полиции - обеспечить их безопасность и качественный полицейский сервис.

В пресс-службе Нацполиции отметили, что всего на линии разграничения в Донецкой области сейчас работают 8 полицейских станций.

Теги: #князев #автомобили #полиция
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