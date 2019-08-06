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16:47 06.08.2019

Кернес ждет от харьковчан инициатив по борьбе с распространением наркотиков

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Кернес ждет от харьковчан инициатив по борьбе с распространением наркотиков

Городской голова Харькова Геннадий Кернес обеспокоен ситуацией с употреблением наркотиков в городе, просит полицию отреагировать, а жителей призывает озвучить свои предложения по противодействию распространению наркотических веществ.

"Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов "закладок", где идет настоящий трафик, независимо, центр это или окраина…" – написал Кернес на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он констатировал, что полиция не справляется, и призвал Главное управление Национальной полиции в Харьковской области "отреагировать на требование харьковчан".

В то же время мэр Харькова предложил населению "начинать объединяться, чтоб уберечь детей и не упустить город".

"Все инициативы, идеи, как бороться, предложения от общественных организаций, молодежных групп - пишите мне, оставляйте контакты", - обратился к харьковчанам Кернес.

Теги: #кернес #харьков #наркотики
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