Кернес ждет от харьковчан инициатив по борьбе с распространением наркотиков

Городской голова Харькова Геннадий Кернес обеспокоен ситуацией с употреблением наркотиков в городе, просит полицию отреагировать, а жителей призывает озвучить свои предложения по противодействию распространению наркотических веществ.

"Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов "закладок", где идет настоящий трафик, независимо, центр это или окраина…" – написал Кернес на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он констатировал, что полиция не справляется, и призвал Главное управление Национальной полиции в Харьковской области "отреагировать на требование харьковчан".

В то же время мэр Харькова предложил населению "начинать объединяться, чтоб уберечь детей и не упустить город".

"Все инициативы, идеи, как бороться, предложения от общественных организаций, молодежных групп - пишите мне, оставляйте контакты", - обратился к харьковчанам Кернес.