События

15:38 06.08.2019

В Иране представили три новые модели управляемых высокоточных ракет

1 мин читать

В Иране во вторник представили новые модели высокоточных управляемых ракет и высокоточных ракет собственного производства. Об этом сообщает агентство "Мехр".

На презентации министр обороны Ирана Амир Хатами заявил: "Несмотря на злобу и заговоры Великого злодея Америки и ее наемников, министерство обороны без колебаний в нужный момент защитит Исламскую Республику".

За разработку новых моделей высокоточных управляемых ракет класса "воздух-воздух" отвечали специалисты из Минобороны Ирана и компании Iran Electronics Industries.

Как отмечается, ракета Yasin оснащена складным крылом и может быть запущена с беспилотника или управляемого летательного аппарата. Дальность ее полета составляет 50 км.

Ракета Ghaem - с тепловым наведением. По словам разработчиков, она может уничтожать мишени с отклонением максимум в 50 сантиметров.

Полетом ракеты Balaban можно управлять с помощью сенсоров и GPS, отмечает "Мехр".

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

Гонтарева вновь вызвана на допрос на 12 августа по "делу Курченко"

ЦИК признала избранными 7 народных депутатов Украины

ЦИК: в ОИО № 50 избранным народным депутатом Украины признан представитель ОПЗЖ Требушкин

ЦИК: в ОИО № 210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось

ПОСЛЕДНЕЕ

Кернес ждет от харьковчан инициатив по борьбе с распространением наркотиков

Лукашенко разрешил авиакомпаниям Беларуси продажу в самолетах товаров из duty free

Исполнение судебных решений остается проблемным, несмотря на изменения процедуры

Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

Более 800 лиц, разыскиваемых Интерполом, задержали украинские пограничники с начала года

ИнАУ грозится провести митинг в случае отсутствия реакции КГГА на несоблюдение КП закона о доступе к инфраструктуре

В ближайшие дни в Украине потеплеет, во многих областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

МВД предупреждает о сбое в работе Национальной автоматизированной информационной системы

Суд взял под стражу водителя фуры, по вине которого в ДТП в Люботине погибли 3 человека

Школьник в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию Николаева после поражения током на ЛЭП, куда он забрался ради селфи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА