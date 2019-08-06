Исполнение судебных решений остается проблемным, несмотря на изменения процедуры

Исполнение судебных решений, несмотря на ряд изменений процедуры и введение института частных исполнителей, по-прежнему остается проблемным этапом судебного производства, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Управляющий партнер юридической компании "ДТП Эксперт" Александр Кеер отмечает, что "исполнение судебных решений на практике - очень сложный, длительный процесс, с маловероятным позитивным окончанием".

"В последний год начали якобы "жестко" контролировать хотя бы исполнительное производство по взысканию алиментов, но даже этот сравнительно небольшой и несложный участок страдает из-за недостатка времени, загруженности госисполнителей", - сказал он.

По словам Кеера, законодательством не предусмотрены граничные сроки исполнительного производства. Между тем, установлены сроки для конкретных действий исполнителя: открытия исполнительного производства, наложения ареста и др.

"На практике быстрее всего исполняются судебные решения по взысканию денежных средств с госпредприятий, на счетах которых достаточно денежных средств для удовлетворения требований кредитора в полном объеме, поскольку в данном случае происходит полуавтоматическое списание средств", - сказал он.

Вместе с тем, по мнению Кеера в настоящее время среди проблем в судебном исполнении, в частности, некачественные судебные решения и длительной их подготовкой, что приводит к невозможности их исполнить. "Например, если должник уже все имущество продал, деньги перевел, и сам скрылся", сказал юрист.

Кроме того, большинство государственных исполнителей слишком загружены, чтобы каждое исполнительное производство отрабатывать качественно, либо же исполнители не имеют надлежащей мотивации. В то же время, частные исполнители "работают быстро, но только для платежеспособных кредиторов", при этом беззащитными остается средний класс населения, который не имеет возможности оплатить услуги частных исполнителей.

"Каждое движение госисполнителя нужно "выпрашивать", то есть писать миллион заявлений и ходатайств, жалоб на неисполнение либо некачественное исполнение и много других", - объяснил Кеер.

Комментируя ситуацию, с реализацией арестованного имущества, юрист отметил проблему заниженной оценки, по которой происходит реализация арестованного имущества.

"Не одиноки случаи, когда после реализации имущества, сумма долга уменьшается незначительно, должник по-прежнему имеет задолженность, но уже лишился собственности. С другой стороны, после продажи арестованного имущества возникают проблемы для нового собственника: людей выпиши, висели, посудись о выселении, поругайся, пройди суды по оспариванию торгов", - сказал он.

В свою очередь, юрист практики разрешения национальных судебных споров юрфирмы Integrites Антон Каганец отметил, что "каждый второй исполнительный документ (судебное решение, другие документы) не исполняется, а сколько судебных решений даже не подали на принудительное исполнение - неизвестно".

"Качество работы частных или государственных исполнителей (хотя к последним много вопросов) - не главная проблема. Среди негативных факторов, влияющий на уровень исполнения судебных решений, - оформление имущества на других лиц, бездействие правоохранительных органов и отсутствие формального имущества, за счет которого можно взыскать долг. Да и ответственность за неисполнение судебного решения у нас применяется редко", - сказал он.

Вместе с тем, Каганец позитивно оценивает введение института частных исполнителей, даже несмотря на то, что причина их более высоких, по сравнению с государственными исполнителями, показателей кроется в работе с более вероятными к взысканию долгами и меньшим количеством производств.

При этом юрист подчеркнул, что во всей Украине сейчас работает порядка 150 частных исполнителей, большая часть которых сосредоточена в Киеве, поэтому существенно изменить ситуацию они пока не могут.

"Для более существенных изменений необходим комплексный подход, который бы включал: изменения в законодательстве, уменьшение нагрузки на исполнителей, эффективное сотрудничество с полицией, привлечение внимания граждан к покупке имущества на торгах и вывод доходов граждан из тени", - считает юрист.

В юридической компании "Правовой Альянс" отмечают, что "ни одна прозрачная, понятная и доступная судебная система не имеет никакой ценности и значения, если решение суда невозможно выполнить".

"Лишь с началом деятельности частных исполнителей показатель выполнения судебных решений вырос в три раза. Ранее выполнялось лишь 5% судебных решений, сегодня показатель вырос до 18%. Эта динамика достаточно позитивная, и даже при существующем несовершенстве нет желания подвергать ее критике. Надеемся, что эта динамика будет расти и дальше, но если вдуматься, что исполняется только 18% решений, то неудивительно, что граждане и инвесторы имеют низкий уровень доверия к судебной системе", - подчеркнули в компании.

При этом эксперты "Правового альянса" отмечают, что практика исполнений судебных решений до сих пор не является системной и носит субъективный характер.

В качестве примера юристы компании приводят ряд судебных решений, в ходе исполнения которых государственный исполнитель взыскал часть средств, но оставил их на своих счетах.

"В одном из исполнительных производств средства поступили на счет исполнительной службы по конкретным назначениям, но они незаконно удерживаются госисполнителем. Это пример отдельной сложнейшей категории исполнительных производств, когда государство (исполнительная служба) должно выполнить решение государства Украина (решение суда) о задолженности государственного банка, но этого не делает", - отмечают в юркомпании.

Со своей стороны, юрист юридической фирмы "Астерс" Юрий Некляев также отмечает, что за более чем три года реформы системы исполнительного производства были реализованы не все заявленные улучшения.

"Закон "Об исполнительном производстве" обязывает исполнителей совершать исполнительные действия эффективно, своевременно и в полном объеме. То есть, любой взыскатель, получив судебное решение в свою пользу, рассчитывает на реальное его исполнение. На практике же такие ожидания не оправдываются - многие исполнительные производства могут длиться годами. Иногда это связано с объективными причинами - отсутствием денег/имущества у должника, в других случаях это последствие неэффективной работы государственных исполнителей, в-третьих - к сожалению, откровенный саботаж законных процедур по принудительному исполнению решений со стороны органов государственной исполнительной службы (ГИС)", - сказал юрист.

По его словам, ярким примером третьей категории случаев являются исполнительные производства против госпредприятий.

Особенностью таких исполнительных производств является их исполнение в специальном порядке за счет средств госбюджета. Такой порядок применяется, если судебное решение не выполнено спустя шесть месяцев после открытия исполнительного производства или если законом установлен запрет на взыскание имущества или денежных средств должника.

"Как показывает практика, вероятность принудительного исполнения решения против государственного предприятия в течение шести месяцев крайне низка. Более того, с 2002 года в Украине действует закон "О введении моратория на принудительную реализацию имущества" предприятий, в которых доля государства составляет более 25%. Это значит, что закон уже давно запрещает взыскивать имущество с госпредприятий в рамках исполнительных производств", - сказал юрист.

Вместе с тем, Некляев считает, что "есть все условия для выполнения судебного решения за счет средств госбюджета".

По его словам, для этого должностным лицам ГИС нужно всего лишь передать материалы исполнительного производства в Государственную казначейскую службу. Однако на практике ГИС не осуществляет таких действий не просто в рамках своих должностных обязанностей, но и по результату рассмотрения жалоб взыскателей, даже после того как Верховный Суд обязывает ГИС передать материалы исполнительного производства в Казначейство, уточнил юрист.

"На мой взгляд, единственным рычагом воздействия на такую бездеятельность органов ГИС остается обращение в правоохранительные органы для привлечения ответственных лиц государственной исполнительной службы к персональной уголовной ответственности за неисполнение судебных решений", - сказал он.

Некляев подчеркнул, что "это пример системной проблемы, которая, к сожалению, имеет широкое распространение, и в рамках реформирования ГИС пока не был найден эффективный способ ее решения".

Как сообщалось, институт частных исполнителей введен в Украине с 2017 года.