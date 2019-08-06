События

12:50 06.08.2019

Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

1 мин читать
Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

В период времени с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщают в пресс-центре Министерства обороны страны.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - рассказал на брифинге во вторник после полудня полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны Украины.

По его информации, в 00.45 в течение почти часа боевики применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по украинским военным у села Богдановка Донецкой области.

"В 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя", - рассказал Гуцуляк.

Обстоятельства гибели украинских военнослужащих представитель Минобороны не уточнил.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрелы #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:51 06.08.2019
Военный атташе при посольстве Швейцарии в Украине посетил район ООС на Донбассе

Военный атташе при посольстве Швейцарии в Украине посетил район ООС на Донбассе

07:15 06.08.2019
За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

19:12 05.08.2019
Украинский военный ранен из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС

Украинский военный ранен из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС

17:45 05.08.2019
Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Попко – указы

Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Попко – указы

17:24 05.08.2019
Зеленский назначил Кравченко командующим Объединенных сил вместо Сырского

Зеленский назначил Кравченко командующим Объединенных сил вместо Сырского

13:05 05.08.2019
Командующий ООС заявил о фактах игнорирования боевиками режима прекращения огня на Донбассе

Командующий ООС заявил о фактах игнорирования боевиками режима прекращения огня на Донбассе

10:24 05.08.2019
Бойцы 93-й ОМБр ВСУ в течение месяца будут обмениться опытом с военными НАТО на учениях в Германии

Бойцы 93-й ОМБр ВСУ в течение месяца будут обмениться опытом с военными НАТО на учениях в Германии

07:19 05.08.2019
Боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

16:53 04.08.2019
КПВВ "Станица Луганская" будет работать только до 18.00 до 10 августа

КПВВ "Станица Луганская" будет работать только до 18.00 до 10 августа

16:46 04.08.2019
Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил с профессиональным праздником

Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил с профессиональным праздником

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гонтарева вновь вызвана на допрос на 12 августа по "делу Курченко"

ЦИК признала избранными 7 народных депутатов Украины

ЦИК: в ОИО № 50 избранным народным депутатом Украины признан представитель ОПЗЖ Требушкин

ЦИК: в ОИО № 210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось

Украинский военный ранен из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 800 лиц, разыскиваемых Интерполом, задержали украинские пограничники с начала года

ИнАУ грозится провести митинг в случае отсутствия реакции КГГА на несоблюдение КП закона о доступе к инфраструктуре

В ближайшие дни в Украине потеплеет, во многих областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

МВД предупреждает о сбое в работе Национальной автоматизированной информационной системы

Суд взял под стражу водителя фуры, по вине которого в ДТП в Люботине погибли 3 человека

Школьник в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию Николаева после поражения током на ЛЭП, куда он забрался ради селфи

Гонтарева вновь вызвана на допрос на 12 августа по "делу Курченко"

Чиновник ГП УкрГАГП разоблачен на взятке за аренду помещения

В текущем году заасфальтируют 800 дворов Киева

Власти Днепра намерены в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА