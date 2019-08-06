События

12:35 06.08.2019

Более 800 лиц, разыскиваемых Интерполом, задержали украинские пограничники с начала года

1 мин читать
Более 800 лиц, разыскиваемых Интерполом, задержали украинские пограничники с начала года

С начала 2019 года в пунктах пропуска через государственную границу Украины более 800 раз срабатывала база данных Интерпола в отношении находящихся в международном розыске лиц, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы реализовали более 800 срабатываний базы данных Интерпола в отношении лиц, которые были в международном розыске", - говорится в обнародованном во вторник пресс-службой погранведомства сообщени.

Теги: #задержание #интерпол #украина #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:51 06.08.2019
Военный атташе при посольстве Швейцарии в Украине посетил район ООС на Донбассе

Военный атташе при посольстве Швейцарии в Украине посетил район ООС на Донбассе

12:05 06.08.2019
В ближайшие дни в Украине потеплеет, во многих областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

В ближайшие дни в Украине потеплеет, во многих областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

10:19 06.08.2019
СБУ задержала мошенников, наживавшихся на нуждающихся в кредитах

СБУ задержала мошенников, наживавшихся на нуждающихся в кредитах

10:16 06.08.2019
Среди тем переговоров Зеленского в Турции сотрудничество в оборонной промышленности

Среди тем переговоров Зеленского в Турции сотрудничество в оборонной промышленности

08:48 06.08.2019
В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - ГСЧС

В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - ГСЧС

08:46 06.08.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

08:13 06.08.2019
Днепровский городской совет намерен в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

Днепровский городской совет намерен в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

07:15 06.08.2019
За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

06:59 06.08.2019
Гуманитарную помощь от ООН предоставят жителям 52 населенных пунктов на востоке Украины

Гуманитарную помощь от ООН предоставят жителям 52 населенных пунктов на востоке Украины

03:15 06.08.2019
Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести - посольство

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести - посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

Гонтарева вновь вызвана на допрос на 12 августа по "делу Курченко"

ЦИК признала избранными 7 народных депутатов Украины

ЦИК: в ОИО № 50 избранным народным депутатом Украины признан представитель ОПЗЖ Требушкин

ЦИК: в ОИО № 210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось

ПОСЛЕДНЕЕ

Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

ИнАУ грозится провести митинг в случае отсутствия реакции КГГА на несоблюдение КП закона о доступе к инфраструктуре

МВД предупреждает о сбое в работе Национальной автоматизированной информационной системы

Суд взял под стражу водителя фуры, по вине которого в ДТП в Люботине погибли 3 человека

Школьник в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию Николаева после поражения током на ЛЭП, куда он забрался ради селфи

Гонтарева вновь вызвана на допрос на 12 августа по "делу Курченко"

Чиновник ГП УкрГАГП разоблачен на взятке за аренду помещения

В текущем году заасфальтируют 800 дворов Киева

Власти Днепра намерены в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

Пиротехники проверили 0,41 га у КПВВ "Станица Луганская", обезврежено 49 взрывоопасных предметов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА