Более 800 лиц, разыскиваемых Интерполом, задержали украинские пограничники с начала года

С начала 2019 года в пунктах пропуска через государственную границу Украины более 800 раз срабатывала база данных Интерпола в отношении находящихся в международном розыске лиц, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы реализовали более 800 срабатываний базы данных Интерпола в отношении лиц, которые были в международном розыске", - говорится в обнародованном во вторник пресс-службой погранведомства сообщени.