МВД предупреждает о сбое в работе Национальной автоматизированной информационной системы

Национальная автоматизированная система (НАІС) Министерства внутренних дел во вторник будет работать с перебоями.

Как сообщает ведомство в соцсети Фейсбук, в настоящее время невозможно предоставление услуг сервисных центров МВД, в частности, выдача водительских прав, обмен и замена удостоверения водителя на право управления транспортными средствами, выдача свидетельства о допущении транспорта к перевозкам опасных грузов.

Сервисные центры МВД возобновят работу в обычном режиме после того как будет восстановлена работа НАІС.