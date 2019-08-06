События

11:57 06.08.2019

МВД предупреждает о сбое в работе Национальной автоматизированной информационной системы

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МВД предупреждает о сбое в работе Национальной автоматизированной информационной системы

Национальная автоматизированная система (НАІС) Министерства внутренних дел во вторник будет работать с перебоями.

Как сообщает ведомство в соцсети Фейсбук, в настоящее время невозможно предоставление услуг сервисных центров МВД, в частности, выдача водительских прав, обмен и замена удостоверения водителя на право управления транспортными средствами, выдача свидетельства о допущении транспорта к перевозкам опасных грузов.

Сервисные центры МВД возобновят работу в обычном режиме после того как будет восстановлена работа НАІС.

Теги: #предупреждение #мвд
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