События

11:57 06.08.2019

Суд взял под стражу водителя фуры, по вине которого в ДТП в Люботине погибли 3 человека

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Суд взял под стражу водителя фуры, по вине которого в ДТП в Люботине погибли 3 человека

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 50-летнему водителю фуры, подозреваемому в ДТП в г.Люботин Харьковской области, в результате которого погибли три человека.

"Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 3 августа в Люботине водитель фуры Renault не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2112. Водитель легковушки применил торможение, но не смог предотвратить столкновения с фурой. От полученных в результате ДТП травм 56-летний водитель и двое пассажиров легковушки (22-летний мужчина с 21-летней женой) погибли на месте.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп #суд #харьковская_область
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