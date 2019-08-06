События

11:57 06.08.2019

Школьник в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию Николаева после поражения током на ЛЭП, куда он забрался ради селфи

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Школьник в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию Николаева после поражения током на ЛЭП, куда он забрался ради селфи

В Николаеве двое школьников забрались на 30-метровую опору линии электропередач высокого напряжения, чтобы сделать селфи, в результате чего одного из них ударило током, и он в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию одного из медучреждений города, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Вчера вечером двое школьников из Николаева залезли на 30-метровую электроопору высокого напряжения. Для чего? Чтобы сделать оригинальное селфи. Удар током и старший упал с самой высокой платформы на среднюю и зацепился ногой за металлический каркас. Младший всячески пытался помочь другу, но нужна была профессиональная помощь и экстренные действия", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД в соцсети Фейсбук во вторник.

Подростков заметили люди, которые вызвали полицию и экстренные службы.

"Спасатели спустили парня. Снизу его уже ждала скорая, которая доставила потерпевшего в реанимацию в крайне тяжелом состоянии", - проинформировали в министерстве.

Теги: #лэп #николаевская_область
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