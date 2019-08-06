События

10:47 06.08.2019

В текущем году заасфальтируют 800 дворов Киева

1 мин читать
В текущем году заасфальтируют 800 дворов Киева

В Киеве отремонтируют асфальтовое покрытие более 800 межквартальных проездов и придомовых территорий в 2019 году, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"В этом году на ремонт межквартальных поездов и придомовых территорий из бюджета города выделено более 550 млн грн. Работы завершены на 40% объектов во всех районах столицы, сейчас идет наиболее активная фаза выполнения работ. Поэтому на 70% объектов в Дарницком районе работы уже выполнены, наименьший процент выполнения - 25% в Оболонском районе. На остальных объектах ремонты еще продолжаются и будут завершены до наступления холодов", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА во вторник.

Он отметил что на многих объектах ремонт асфальта не осуществлялся более 15 лет.

Поворозник отметил, что за последующие годы планируется отремонтировать все дворы, которые в этом нуждаются.

Теги: #киев #асфальт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:48 06.08.2019
В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - ГСЧС

В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - ГСЧС

16:34 05.08.2019
На киевском мусоросжигательном заводе "Энергия" реконструируют кран для подъема ТБО

На киевском мусоросжигательном заводе "Энергия" реконструируют кран для подъема ТБО

14:11 05.08.2019
Около 200 больных диабетом детей в Киеве нуждаются инсулиновых помпах – КГГА

Около 200 больных диабетом детей в Киеве нуждаются инсулиновых помпах – КГГА

06:45 05.08.2019
В Киеве среднемесячная зарплата составила более 15 тыс. грн

В Киеве среднемесячная зарплата составила более 15 тыс. грн

19:11 04.08.2019
Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

16:40 03.08.2019
В Киеве открылся инновационный Музей становления украинской нации

В Киеве открылся инновационный Музей становления украинской нации

06:58 03.08.2019
Наземный переход на улице Константиновской на Подоле, заработает 7 августа - КГГА

Наземный переход на улице Константиновской на Подоле, заработает 7 августа - КГГА

18:02 02.08.2019
Мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, несмотря на падение железобетонных противовесов на одной из его опор

Мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, несмотря на падение железобетонных противовесов на одной из его опор

14:25 02.08.2019
В центре Киева автомобиль с протестными лозунгами перегородил движение

В центре Киева автомобиль с протестными лозунгами перегородил движение

22:44 01.08.2019
В Шевченковском районе Киева грузовик залил бетоном дорогу

В Шевченковском районе Киева грузовик залил бетоном дорогу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК признала избранными 7 народных депутатов Украины

ЦИК: в ОИО № 50 избранным народным депутатом Украины признан представитель ОПЗЖ Требушкин

ЦИК: в ОИО № 210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось

Украинский военный ранен из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС

Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

ПОСЛЕДНЕЕ

Чиновник ГП УкрГАГП разоблачен на взятке за аренду помещения

Власти Днепра намерены в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

Пиротехники проверили 0,41 га у КПВВ "Станица Луганская", обезврежено 49 взрывоопасных предметов

СБУ задержала мошенников, наживавшихся на нуждающихся в кредитах

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

Китай примет контрмеры, если США разместят ракеты среднего радиуса действия в Индо-Тихоокеанском регионе - МИД КНР

Днепровский городской совет намерен в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

Европейская ракета-носитель Ariane 5 стартует на орбиту с двумя спутниками связи

За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Гуманитарную помощь от ООН предоставят жителям 52 населенных пунктов на востоке Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА