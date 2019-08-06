В текущем году заасфальтируют 800 дворов Киева

В Киеве отремонтируют асфальтовое покрытие более 800 межквартальных проездов и придомовых территорий в 2019 году, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"В этом году на ремонт межквартальных поездов и придомовых территорий из бюджета города выделено более 550 млн грн. Работы завершены на 40% объектов во всех районах столицы, сейчас идет наиболее активная фаза выполнения работ. Поэтому на 70% объектов в Дарницком районе работы уже выполнены, наименьший процент выполнения - 25% в Оболонском районе. На остальных объектах ремонты еще продолжаются и будут завершены до наступления холодов", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА во вторник.

Он отметил что на многих объектах ремонт асфальта не осуществлялся более 15 лет.

Поворозник отметил, что за последующие годы планируется отремонтировать все дворы, которые в этом нуждаются.