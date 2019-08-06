Пиротехники проверили 0,41 га у КПВВ "Станица Луганская", обезврежено 49 взрывоопасных предметов

Пиротехнические расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проверили 0,41 га местности в Станично-Луганском районе в районе разрушенного моста вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках работ по разминированию территории.

"Было обнаружено, изъято и передано подразделения ВСУ для уничтожения 49 единиц взрывоопасных предметов", - сообщает Главное управления ГСЧС Украины в Луганской области во вторник.

Работы были проведены в период с 1 по 6 августа, отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске.

1 августа Станично-Луганская районная государственная администрация сообщила о начале разминирования саперами ГСЧС Украины территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская". 2 августа пиротехнические подразделения ГСЧС нашли 31 мину.