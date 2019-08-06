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08:48 06.08.2019

В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - ГСЧС

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В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - ГСЧС

В Голосеевском районе Киева пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям был выявлен, изъят и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ведомства.

"5 августа, в урочище "Лысая гора", что в Голосеевском районе столицы, на открытой территории обнаружен артиллерийский снаряд Д-76мм времен Второй мировой войны. Группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Всего с начала года на территории г.. Киева было изъято и уничтожено 777 взрывоопасных предметов Второй мировой войны.

Теги: #киев #гсчс #украина #снаряд
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