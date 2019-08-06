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08:18 06.08.2019

Китай примет контрмеры, если США разместят ракеты среднего радиуса действия в Индо-Тихоокеанском регионе - МИД КНР

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Китай примет контрмеры, если США разместят ракеты среднего радиуса действия в Индо-Тихоокеанском регионе - МИД КНР

Если США разместят ракеты средней дальности в странах Индо-Тихоокеанского региона, Китай будет вынужден принять соответствующие контрмеры, заявил во вторник директор Департамента по контролю над вооружениями разоружению МИД КНР Фу Цун.

"Китай не будет сидеть сложа руки, он будет вынужден принять контрмеры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности в этой части земного шара", - казал дипломат на специальном брифинге в ведомстве.

Он, тем не менее, не уточнил, какие именно меры будут приниматься в ответ действия США.

Ранее о планах размещения обычных ракет средней дальности в странах региона сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Фу Цун заявил, что такие планы США вызывают беспокойство в Пекине. Он также рекомендовал странам региона, в частности, Южной Корее, Японии и Австралии, не предоставлять свою территорию для создания там американских ракетных баз. По его словам, размещение ракет "не будет служить интересам национальной безопасности этих стран".

Накануне Канберра в ходе визита в Австралию Эспера и госсекретаря США Майка Помпео уже заявила, что не намерена позволять США размещать у себя такие ракеты.

Фу Цун, коснувшись выхода США из американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказал, что "это будет иметь негативное влияние на глобальную стратегическую стабильность", а также на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он отметил, что выход США из ДРСМД стал "лишь предлогом" для того, чтобы приступить к разработке новых видов вооружений.

По словам дипломата, если Вашингтон действительно считает, что Россия нарушала условия договора, это должно было стать предметом переговоров.

Фу Цун подтвердил, что Китай не намерен присоединяться к переговорам между США и Россией по контролю над вооружениями, чего добивается президент Дональд Трамп.

"Не думаю, что есть причины или даже что будет справедливо ждать, что Китай на нынешней стадии примет участие в переговорах о сокращении вооружений", - сказал он, мотивируя отказ тем, что американский и российский арсеналы значительно превосходят китайский.

Теги: #ракеты #сша #китай #азия
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