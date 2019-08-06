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08:13 06.08.2019

Днепровский городской совет намерен в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

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Днепровский городской совет намерен в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

Исполнительный комитет Днепровской городского совета готовится в суде  доказывать законность принятия  своего решения от 26 июля о повышении тарифа на проезд в городском электротранспорте до 6 грн. Это связано с постановлениями Днепропетровского окружного административного суда от 2 августа 2019 (по делу №160 / 7350/19 и по делу № 160/7311/19), об отмене решений исполкома о повышение тарифа с 4 до 6 грн.

Как сообщает пресс-служба городского совета Днепра, решение о повышение тарифа на проезд в городском электротранспорте исполком принял в соответствии со ст. 14 Закона Украины "О городском электрическом транспорте" и ст. 28 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине". В соответствии с данными Законами тарифы на транспортные услуги устанавливают органы местного самоуправления.

Как  отмечают с горсовете подорожание проезда в днепровском электротранспорте обусловлено повышением стоимости электроэнергии для предприятий.

"Сейчас прибыль коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт" от продажи билетов и проездных составляет около 14 млн грн в месяц. При этом электроэнергия получается - 12 млн грн в месяц. Ожидается, что стоимость электроэнергии вырастет на 20-30%, поэтому, чтобы покрывать расходы на электроэнергию, возникла необходимость поднять стоимость проезда", - заявил во время прямой телефонной линии директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Игорь Маковцев.

По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, только в прошлом году город дотировал электротранспорт на 100 млн грн.

"Скажите, а где мне взять денег? Остаться снова в 4 гривнах, когда в Киеве катают по 8, а в Мариуполе - по 7, а в Харькове - по 6? Это - экономика. Обычное планирование бюджета", -  отметил  в своем видеоблоге Борис Филатов.

Как сообщалось, активисты Днепра подали в суд заявление о том, что решение исполкома о  повышении тарифов на проезд в метро  и электротранспорте с 4 до 6 грн было принято с нарушением закона. По словам активистов исполком городского совета нарушил сроки, так как принял решение, которое висело на сайте горсовета только 19 рабочих дней, а не 20 как требует закон. Также повышение тарифа не было проведено в соответствии с процедурой регуляторного акта, считают активисты.

Теги: #днепр #электротранспорт #украина #подорожание
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