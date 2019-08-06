Европейская ракета-носитель Ariane 5 стартует на орбиту с двумя спутниками связи

Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА) в ночь со вторника на среду должна вывести на орбиту два телекоммуникационных спутника, сообщила ее французская компания-разработчик Arianespace.

Для старта ракеты с космодрома "Куру" во Французской Гвиане запланировано временное "окно" с 22:30 во вторник до 00:51 в среду.

По сообщению компании, Ariane 5 выведет на орбиту спутники Intelsat 39 оператора связи Intelsat и EDRS-C ЕКА и компании Airbus.

Старт ракеты с европейскими спутниками первоначально планировался 24 июля, однако он был отложен в связи с неудачным пуском легкой французской ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Falcon Eye 1 (оптико-электронным спутником дистанционного зондирования Земли) Объединенных Арабских Эмиратов. Примерно через две минуты после старта ракета Vega из-за сбоя в работе двигателей второй ступени отклонилась от заданной траектории и упала в Атлантический океан.

По имеющимся данным, спутник Intelsat 39, оснащенный передатчиками C- и Ku- диапазонов, который будет размещен на 62-м градусе восточной долготы, предназначен для обеспечения широкополосного доступа в интернет и спутникового телевещания в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Аппарат заменит исчерпавший свой ресурс Intelsat 902, выведенный на орбиту Земли в 2001 году.

Что касается спутника EDRS-C, то он станет вторым составным элементом первой системы оптической космической связи в Европе SpaceDataHighway. Ее разработчиком выступает аэрокосмическая компания Airbus Defence and Space. Система предназначена для оптической передачи данных с использованием лазерного терминала. Система EDRS может передавать примерно около 50 терабайт данных ежедневно со скоростью до 1,8 гигабит в секунду.