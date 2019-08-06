События

07:37 06.08.2019

Европейская ракета-носитель Ariane 5 стартует на орбиту с двумя спутниками связи

2 мин читать
Европейская ракета-носитель Ariane 5 стартует на орбиту с двумя спутниками связи

Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА) в ночь со вторника на среду должна вывести на орбиту два телекоммуникационных спутника, сообщила ее французская компания-разработчик Arianespace.

Для старта ракеты с космодрома "Куру" во Французской Гвиане запланировано временное "окно" с 22:30 во вторник до 00:51  в среду.

По сообщению компании, Ariane 5 выведет на орбиту спутники Intelsat 39 оператора связи Intelsat и EDRS-C ЕКА и компании Airbus.

Старт ракеты с европейскими спутниками первоначально планировался 24 июля, однако он был отложен в связи с неудачным пуском легкой французской ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Falcon Eye 1 (оптико-электронным спутником дистанционного зондирования Земли) Объединенных Арабских Эмиратов. Примерно через две минуты после старта ракета Vega из-за сбоя в работе двигателей второй ступени отклонилась от заданной траектории и упала в Атлантический океан.

По имеющимся данным, спутник Intelsat 39, оснащенный передатчиками C- и Ku- диапазонов, который будет размещен на 62-м градусе восточной долготы, предназначен для обеспечения широкополосного доступа в интернет и спутникового телевещания в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Аппарат заменит исчерпавший свой ресурс Intelsat 902, выведенный на орбиту Земли в 2001 году.

Что касается спутника EDRS-C, то он станет вторым составным элементом первой системы оптической космической связи в Европе SpaceDataHighway. Ее разработчиком выступает аэрокосмическая компания Airbus Defence and Space. Система предназначена для оптической передачи данных с использованием лазерного терминала. Система EDRS может передавать примерно около 50 терабайт данных ежедневно со скоростью до 1,8 гигабит в секунду.

Теги: #ракета #франция #спутники #запуск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:50 06.08.2019
США следят за развитием ситуации с северокорейскими запусками

США следят за развитием ситуации с северокорейскими запусками

22:23 04.08.2019
ОПЗ после более чем годового простоя начал запуск производства аммиака и карбамида

ОПЗ после более чем годового простоя начал запуск производства аммиака и карбамида

20:51 02.08.2019
Женщина украла из бутика в Париже драгоценности на 1,3 млн евро, притворившись принцессой из ОАЭ

Женщина украла из бутика в Париже драгоценности на 1,3 млн евро, притворившись принцессой из ОАЭ

05:47 02.08.2019
КНДР провела очередной ракетный пуск, считают в США

КНДР провела очередной ракетный пуск, считают в США

14:18 01.08.2019
Луценко рассказал об отпуске в Провансе: Горы, виноград, лаванда, море и друзья

Луценко рассказал об отпуске в Провансе: Горы, виноград, лаванда, море и друзья

13:14 01.08.2019
Перед сгоревшим Нотр-Дамом хотят установить временный храм

Перед сгоревшим Нотр-Дамом хотят установить временный храм

12:08 30.07.2019
Индонезия вернула во Францию и Гонконг нелегально ввезенный оттуда мусор

Индонезия вернула во Францию и Гонконг нелегально ввезенный оттуда мусор

09:32 30.07.2019
Экономика Франции выросла слабее прогнозов во II квартале

Экономика Франции выросла слабее прогнозов во II квартале

07:57 28.07.2019
Посол Франции попрощалась с украинцами

Посол Франции попрощалась с украинцами

21:00 26.07.2019
Трамп пообещал Франции ответные меры из-за введения налога для IT-гигантов

Трамп пообещал Франции ответные меры из-за введения налога для IT-гигантов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК признала избранными 7 народных депутатов Украины

ЦИК: в ОИО № 50 избранным народным депутатом Украины признан представитель ОПЗЖ Требушкин

ЦИК: в ОИО № 210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось

Украинский военный ранен из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС

Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

Китай примет контрмеры, если США разместят ракеты среднего радиуса действия в Индо-Тихоокеанском регионе - МИД КНР

Днепровский городской совет намерен в суде доказать законность решения о подорожание проезда в электротранспорте до 6 грн

За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Гуманитарную помощь от ООН предоставят жителям 52 населенных пунктов на востоке Украины

Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести - посольство

КНДР провела очередные пуски ракет - южнокорейские военные

ЦИК признала избранными 7 народных депутатов Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА