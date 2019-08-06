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07:15 06.08.2019

За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

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За прошедшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

За сутки понедельника боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия….В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Водяного - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз: неподалеку Южного - из стрелкового оружия. За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: возле Богдановки - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Теги: #оос #сводка #украина
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