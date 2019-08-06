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06:59 06.08.2019

Гуманитарную помощь от ООН предоставят жителям 52 населенных пунктов на востоке Украины

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Гуманитарную помощь от ООН предоставят жителям 52 населенных пунктов на востоке Украины

Жители 52 населенных пунктов, расположенных вдоль "линии разграничения" на востоке Украины, получат цыплят и корма для животных от представителей продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН общим объемом в один миллион долларов, сообщает новостная служба ООН.

 "Многие семьи, живущие в Донецкой и Луганской областях остались источников дохода. В частности, они не могут обрабатывать поля, которые усеяны минами. ФАО не только предоставит помощь на миллион долларов, но и научит жителей грамотно ею распорядиться", -  говорится в сообщении.

Теги: #гумпомощь #украина #оон
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