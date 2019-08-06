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03:15 06.08.2019

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести - посольство

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Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести - посольство

Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством обороны Украины и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Церемония состоялась при участии Посла Валерия Чалого и директора агентства Келли МакКига.

"Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США пропавших во время Второй мировой войны американских военнослужащих. Сейчас это уже третий меморандум о взаимопонимании, который заключен между центральными органами исполнительной власти Украины и министерством обороны США по данному вопросу", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

Меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур, пропавших без вести и попавших в плен во время продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины.

Теги: #сша #посольство #украина #меморандум
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