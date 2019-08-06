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01:50 06.08.2019

США следят за развитием ситуации с северокорейскими запусками

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США следят за развитием ситуации с северокорейскими запусками

США продолжают следить за ситуацией после того, как КНДР осуществила свой четвертый запуск снарядов менее чем за две недели, заявил "Ренхап" высокопоставленный чиновник американского правительства.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими южнокорейскими и японскими союзниками", - сказал чиновник агентству на условиях анонимности.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда у своего восточного побережья рано утром во вторник.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают боеготовность", - отметили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Теги: #сша #кндр #запуск
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