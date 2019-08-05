ЦИК признала избранными еще шестерых народных депутатов

Центральная избирательная комиссия Украина установила результаты внеочередных парламентских выборов еще в шести избирательных округах, сообщает корреспондент "Интерфакс -Украина".

ЦИК признала избранным в округе №193 Игоря Марчука, №69 - Виктора Балогу, №119 - Михаила Бондаря, №198 - Сергей Рудыка, №207 - Максима Зуева, №209 - Валерия Зуба.

"Именно установления этих результатов было связано со сложными и нередкими судебными разбирательствами, в том числе связанными с осуществлением комиссией повторного подсчета голосов. Сегодня это все решено", - отметила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.