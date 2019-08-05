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21:00 05.08.2019

Британия не намерена возобновлять переговоры о сделке по Brexit, и скорее всего, покинет ЕС без сделки

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Британия не намерена возобновлять переговоры о сделке по Brexit, и скорее всего, покинет ЕС без сделки

У правительства британского премьера Бориса Джонсона нет планов возобновления переговоров по соглашению с ЕС о Brexit, и Лондон придерживается линии на "жесткий" Brexit - выход без сделки с Брюсселем, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата ЕС.

По данным собеседника издания, такая информация была доведена до сведения европейских дипломатов после недавней встречи советника британского премьера по отношениям с ЕС Дэвида Фроста с официальными лицами в Брюсселе.

"Было ясно, что у Соединенного Королевства альтернативного плана нет. Никаких намерений вести переговоры, что потребовало бы плана. (Brexit - ИФ) без соглашения сейчас кажется ключевым сценарием для правительства Соединенного Королевства", - заявил источник The Guardian.

При этом, отмечает газета, также не прозвучало каких-либо предложений по поводу "страховочного плана" ("бэкстопа") по ирландской границе, который активно критикуют в Лондоне.

"Даже если ЕС отказался бы о "бэкстопа", то альтернативы (ему - ИФ) нет", - отметил источник.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что сделка с Брюсселем, достигнутая его предшественницей Терезой Мэй, нежизнеспособна. В свою очередь глава МИД королевства Доминик Рааб указывал, что Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию.

"Страховочный план" или "бэкстоп" является одной из ключевых частей соглашения Британии с ЕС и входит в ту часть договоренностей, к переговорам по которым ЕС возвращаться отказывался. План касается границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией, и он должен обеспечивать "прозрачность" границы между этими субъектами, что является важным экономическим и политическим вопросом, как для ЕС, так и для Великобритании.

"Бэкстоп" предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В случае "бэкстопа" Северная Ирландия остается частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС. Борис Джонсон тоже подчеркивал необходимость отмены "страховочного плана".

Теги: #ес #brexit #намерения #британия
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