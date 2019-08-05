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20:52 05.08.2019

Харьковский апелляционный суд возобновил подозрение в госизмене экс-главе района города

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Харьковский апелляционный суд возобновил подозрение в госизмене экс-главе района города

Харьковский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на определение следственного судьи Киевского районного суда Харькова об отмене подозрения экс-главе Холодногорского района города Максиму Мусееву в совершении преступления, предусмотренного ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отменил решение суда первой инстанции", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, 3 октября 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что главе района Харькова объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 УК Украины и планируется объявление его в розыск в связи с тем, что он скрывается на территории РФ. Глава Холодногорского района Харькова Мусеев назвал это уголовное производство сфабрикованным.

26 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес сообщил, что был вынужден уволить Мусеева с должности главы района. "Он уволен по статье, потому что то время, которое он отсутствует (на рабочем месте - ИФ) - это уже перебор... Считаю, что Максим Сергеевич Мусеев – нормальный хороший гражданин Украины. И то, что его обвиняют в какой-то госизмене, я считаю, что это все сфальсифицировано теми же руководителями области в лице госпожи губернатора и ее покровителя главы президентской администрации Игоря Райнина, (ими) даны команды сюда службе безопасности, прокуратуре", - сказал Кернес журналистам.

В январе 2019 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко сообщил, что дело приостановлено в связи с розыском Мусеева.

21 мая Киевский райсуд вынес определение, которым отменил уведомление о подозрении. Прокуратура подала на него апелляционную жалобу.

Теги: #суд #харьков #чиновник
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