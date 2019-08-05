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19:12 05.08.2019

Украинский военный ранен из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС

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Украинский военный ранен из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС

Украинский военнослужащий получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции объединенных сил, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Что касается обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, то с начала суток боевики дважды нарушили запрет на использование оружия. В то же время подразделения объединенных сил соблюдают режим прекращения огня.

Теги: #оос
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