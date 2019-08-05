События

17:20 05.08.2019

Движение "Медиа за осознанный выбор" призывает команду президента Зеленского воздержаться от провокаций против СМИ

2 мин читать
Движение "Медиа за осознанный выбор" призывает команду президента Зеленского воздержаться от провокаций против СМИ

Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" предостерегает команду президента Украины Владимира Зеленского от провокаций, направленных против средств массовой информации.

"…представители Офиса президента сознательно способствовали распространению ложной новости: передали копию заявления (об увольнении руководителя Офиса президента Андрея Богдана – ИФ) одновременно нескольким журналистам и в течение суток не подтверждали и не опровергали его достоверность. Следовательно, речь идет о целенаправленной провокации против средств массовой информации. Мы считаем недопустимой ситуацию, когда государственные служащие и политики сознательно распространяют ложную информацию, подрывая доверие общества к СМИ. Особое беспокойство вызывает реакция главы государства Владимира Зеленского, который не признал некорректность действий своих подчиненных", - говорится в заявлении движения, опубликованном на сайте интернет-издания ОО "Детектор медиа" в понедельник.

В движении также считают манипулятивным противопоставление непосредственного общения политиков с гражданами через социальные сети и "опосредованной" коммуникации через СМИ.

"Контролировать политиков, задавать им вопросы, в том числе неудобные, и добиваться ответа - одна из главных задач средств массовой информации, а власть, в свою очередь, обязана быть открытой к медиа. Подотчетность власти обществу через СМИ нельзя заменить комфортным общением в соцсетях, ведь общество - это не только их френды и фолловеры. Мы считаем, что президент и его команда должны сделать важные выводы из этой ситуации и не допускать повторения подобных заявлений и действий в дальнейшем", - уверены в движении.

В то же время представители "Медиа за осознанный выбор" считают, что готовность новой власти распространять дезинформацию – это "тревожный звонок, который требует от журналистов не забывать о тщательной проверке заявлений и жестком контроле действий политиков".

Заявление подписали "Детектор медиа", Институт развития региональной прессы", Институт массовой информации, Украинский кризисный медиа-центр, ряд информационных агентств и журналистов.

Теги: #сми #медиа #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:45 05.08.2019
Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Попко – указы

Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Попко – указы

17:24 05.08.2019
Зеленский назначил Кравченко командующим Объединенных сил вместо Сырского

Зеленский назначил Кравченко командующим Объединенных сил вместо Сырского

15:36 05.08.2019
Джемилев будет сопровождать Зеленского во время визита в Турцию

Джемилев будет сопровождать Зеленского во время визита в Турцию

11:58 05.08.2019
Экс-главред Forbes-Украина будет заниматься новой стратегией развития "Фокуса" после продажи журнала

Экс-главред Forbes-Украина будет заниматься новой стратегией развития "Фокуса" после продажи журнала

11:11 05.08.2019
Зеленский 7-8 августа посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Вселенским патриархом

Зеленский 7-8 августа посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Вселенским патриархом

16:46 04.08.2019
Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил с профессиональным праздником

Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил с профессиональным праздником

17:26 03.08.2019
Встреча представителей МИД "нормандского формата" ожидается в конце августа во Франции - Зеленский

Встреча представителей МИД "нормандского формата" ожидается в конце августа во Франции - Зеленский

15:32 03.08.2019
Зеленский может встретиться с Трампом в сентябре в Вашингтоне

Зеленский может встретиться с Трампом в сентябре в Вашингтоне

14:55 03.08.2019
Зеленский пока не готов назвать дату его послания к Раде

Зеленский пока не готов назвать дату его послания к Раде

14:42 03.08.2019
Зеленский заверяет, что никогда не прибегал к услугам лоббистов и в будущем не намерен это делать

Зеленский заверяет, что никогда не прибегал к услугам лоббистов и в будущем не намерен это делать

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Попко – указы

Зеленский назначил Кравченко командующим Объединенных сил вместо Сырского

Украина просит США продать больше комплексов Javelin - Тейлор

НАБУ по обращению Кличко начало расследование обнародованной Богданом информации о предложении ему взятки в $20 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп распорядился ужесточить наказание за преступления на почве ненависти и карать их смертью

Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

Прихожане храма на Ривненщине перешли из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины - ПЦУ

Среди четырех пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском есть ребенок

Таксист приковал пассажира цепью в подвале своего гаража из-за неоплаты междугородней поездки

Склад боеприпасов загорелся в Красноярском крае, идет эвакуация ближайшего поселка

Украина просит США продать больше комплексов Javelin - Тейлор

В Украине в августе будет три выходных подряд на День Независимости

НАБУ по обращению Кличко начало расследование обнародованной Богданом информации о предложении ему взятки в $20 млн

Командующий ООС заявил о фактах игнорирования боевиками режима прекращения огня на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА