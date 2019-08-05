Движение "Медиа за осознанный выбор" призывает команду президента Зеленского воздержаться от провокаций против СМИ
Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" предостерегает команду президента Украины Владимира Зеленского от провокаций, направленных против средств массовой информации.
"…представители Офиса президента сознательно способствовали распространению ложной новости: передали копию заявления (об увольнении руководителя Офиса президента Андрея Богдана – ИФ) одновременно нескольким журналистам и в течение суток не подтверждали и не опровергали его достоверность. Следовательно, речь идет о целенаправленной провокации против средств массовой информации. Мы считаем недопустимой ситуацию, когда государственные служащие и политики сознательно распространяют ложную информацию, подрывая доверие общества к СМИ. Особое беспокойство вызывает реакция главы государства Владимира Зеленского, который не признал некорректность действий своих подчиненных", - говорится в заявлении движения, опубликованном на сайте интернет-издания ОО "Детектор медиа" в понедельник.
В движении также считают манипулятивным противопоставление непосредственного общения политиков с гражданами через социальные сети и "опосредованной" коммуникации через СМИ.
"Контролировать политиков, задавать им вопросы, в том числе неудобные, и добиваться ответа - одна из главных задач средств массовой информации, а власть, в свою очередь, обязана быть открытой к медиа. Подотчетность власти обществу через СМИ нельзя заменить комфортным общением в соцсетях, ведь общество - это не только их френды и фолловеры. Мы считаем, что президент и его команда должны сделать важные выводы из этой ситуации и не допускать повторения подобных заявлений и действий в дальнейшем", - уверены в движении.
В то же время представители "Медиа за осознанный выбор" считают, что готовность новой власти распространять дезинформацию – это "тревожный звонок, который требует от журналистов не забывать о тщательной проверке заявлений и жестком контроле действий политиков".
Заявление подписали "Детектор медиа", Институт развития региональной прессы", Институт массовой информации, Украинский кризисный медиа-центр, ряд информационных агентств и журналистов.