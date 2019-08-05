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16:18 05.08.2019

Прихожане храма на Ривненщине перешли из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины - ПЦУ

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Прихожане храма на Ривненщине перешли из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины - ПЦУ

Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района Ривненской области, приняли решение перейти из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины.

"К нашей церковной семье присоединилась еще одна община на Ривненщине. Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины", - сообщается на странице ПЦУ в соцсети Фейсбук в понедельник.

Согласно информации, религиозная община уже официально перерегистрирована.

Теги: #церковь #пцу #ривненская_область
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