Среди четырех пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском есть ребенок

Два человека госпитализированы с травмами в результате взрывов боеприпасов на складе в Красноярском крае, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Госпитализированы в больницу Назарово два человека. Еще двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших - ребенок", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о госпитализации двоих жителей Ачинского района Красноярского края с осколочными ранениями.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что под Красноярском эвакуировали уже 4 населенных пункта из-за взрывов на складе на территории одной из воинских частей. Их жителей вывезли на автобусах.