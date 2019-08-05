События

15:39 05.08.2019

Среди четырех пострадавших при взрывах боеприпасов под Красноярском есть ребенок

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Два человека госпитализированы с травмами в результате взрывов боеприпасов на складе в Красноярском крае, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Госпитализированы в больницу Назарово два человека. Еще двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших - ребенок", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о госпитализации двоих жителей Ачинского района Красноярского края с осколочными ранениями.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что под Красноярском эвакуировали уже 4 населенных пункта из-за взрывов на складе на территории одной из воинских частей. Их жителей вывезли на автобусах.

Теги: #сибирь #пострадавшие #боеприпасы #пожар
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