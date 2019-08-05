События

12:57 05.08.2019

Житомирские пограничники не пустили в зону отчуждения шестерых экстремалов

1 мин читать
Житомирские пограничники не пустили в зону отчуждения шестерых экстремалов

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками полиции задержали в воскресенье шестерых туристов, которые пытались незаконно попасть на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, среди туристов-экстремалов – двое из Литвы и четверо украинцев.

В отношении нарушителей составлены процессуальные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

По данным погранведомства, всего с начала 2019 года пограничники Житомирского отряда совместно с представителями Нацполиции задержали более 75 человек, которые пытались попасть в зону отчуждения. Целью правонарушителей был не только экстремальный туризм, но и вывоз лома и сбор дикоросов. Среди задержанных - граждане Украины, Чехии, Казахстана, Беларуси и России.

Теги: #чернобыль #госпогранслужба #чаэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 02.08.2019
Граница Украины с РФ должна быть неприступной для врагов Украины и нелегально посещавших Крым, но прозрачной для друзей

Граница Украины с РФ должна быть неприступной для врагов Украины и нелегально посещавших Крым, но прозрачной для друзей

09:48 02.08.2019
Глава Госпогранслужбы заявляет о недофинансировании ведомства на 938 млн грн

Глава Госпогранслужбы заявляет о недофинансировании ведомства на 938 млн грн

04:33 01.08.2019
В Чернобыльской зоне разработали водные маршруты посещения

В Чернобыльской зоне разработали водные маршруты посещения

11:56 31.07.2019
Пограничники в Закарпатье стреляли по колесам автомобилей, чтобы задержать контрабандистов сигарет

Пограничники в Закарпатье стреляли по колесам автомобилей, чтобы задержать контрабандистов сигарет

16:59 26.07.2019
На Харьковщине предотвращен вывоз в РФ товаров военного назначения - СБУ

На Харьковщине предотвращен вывоз в РФ товаров военного назначения - СБУ

18:32 23.07.2019
Граница Украины с РФ и Молдовой усилена новыми комплексами радиоактивного и ядерного контроля

Граница Украины с РФ и Молдовой усилена новыми комплексами радиоактивного и ядерного контроля

11:32 23.07.2019
США оказывают финансовую и практическую помощь по созданию подразделений быстрого реагирования Морохраны Госпогранслужбы в Мариуполе и Бердянске

США оказывают финансовую и практическую помощь по созданию подразделений быстрого реагирования Морохраны Госпогранслужбы в Мариуполе и Бердянске

11:16 23.07.2019
У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

10:43 23.07.2019
Госпогранслужба в условиях российской агрессии продолжает системно реформироваться

Госпогранслужба в условиях российской агрессии продолжает системно реформироваться

09:13 23.07.2019
Все КПВВ на Донбассе, включая "Майорское", открылись согласно графику работы и функционируют

Все КПВВ на Донбассе, включая "Майорское", открылись согласно графику работы и функционируют

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Командующий ООС заявил о фактах игнорирования боевиками режима прекращения огня на Донбассе

Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

ОАСК открыл дело по иску Симоненко и КПУ об отмене приказа Минюста о несоответствии партии закону о декоммунизации

Из-за непогоды остаются обесточенными 83 населенных пунктов в четырех областях Украины

ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на одномандатном округе №50

ПОСЛЕДНЕЕ

Командующий ООС заявил о фактах игнорирования боевиками режима прекращения огня на Донбассе

В Украину идет тепло с Западной Европы

В Харькове грузовик упал с моста, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии - полиция

Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

ОАСК открыл дело по иску Симоненко и КПУ об отмене приказа Минюста о несоответствии партии закону о декоммунизации

За скупку голосов на выборах в Раду в Подольске местной жительнице грозит до 7 лет заключения

Количество зарегистрированных в Украине за год переселенцев сократилось почти на 120 тыс. человек

Бойцы 93-й ОМБр ВСУ в течение месяца будут обмениться опытом с военными НАТО на учениях в Германии

Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

Трамп приказал приспустить флаги из-за гибели 29 человек в ходе массовой стрельбы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА