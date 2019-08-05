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12:29 05.08.2019

В Украину идет тепло с Западной Европы

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В Украину идет тепло с Западной Европы

В ближайшие сутки, 6 августа, господствовавший на территории Украины прохладный воздух будет медленно отступать в восточном направлении, а днем ему на смену начнет поступать более теплая воздушная масса с Западной Европы, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник в Украине без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей 11-16°; днем 22-27°.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 августа самая высокая температура днем была 36,3 в 2010г., самая низкая ночью 8,3 в 1907г.

На 7 августа синоптики прогнозируют в Украине также в основном без осадков, лишь днем местами в западных и северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-16°, на Левобережье местами 7-9° тепла, днем 24-29°, на Закарпатье и юге страны местами 30-32°.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

5 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-24°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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