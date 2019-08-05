События

12:26 05.08.2019

В Харькове грузовик упал с моста, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии - полиция

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В Харькове грузовик упал с моста, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии - полиция

КамАЗ с песком, ехавший по окружной дороге в Харькове в понедельник утром, упал с моста.

Как сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о ДТП поступило около 10:00.

"Водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи... Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции", - говорится в сообщении.

Информация об аварии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #дтп #харьков
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