Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

Вступил в силу приговор суда в виде лишения свободы пятерым лицам, причастным к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на К.Гандзюк, вступил в законную силу и принят к исполнению", - написала Сарган в понедельник утром в своем аккаунте в Твиттер.