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11:45 05.08.2019

Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

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Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

Вступил в силу приговор суда в виде лишения свободы пятерым лицам, причастным к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на К.Гандзюк, вступил в законную силу и принят к исполнению", - написала Сарган в понедельник утром в своем аккаунте в Твиттер.

Теги: #гандзюк #гпу #сарган #приговор
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