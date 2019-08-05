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10:59 05.08.2019

За скупку голосов на выборах в Раду в Подольске местной жительнице грозит до 7 лет заключения

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За скупку голосов на выборах в Раду в Подольске местной жительнице грозит до 7 лет заключения

Котовска местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Подольска Одесской области, которую правоохранители подозревают в подкупе избирателей на внеочередных парламентских выборах.

"По данным следствия, в июле, во время предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов гражданка предлагала жителям микрорайона Подольска продать свой голос. За 1тыс. грн подольчане должны были проголосовать за одного из кандидатов в округе. В общем, женщина "приобрела" 16 голосов", - сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли черновые записи с фамилиями лиц, которым были выплачены деньги.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Подольского отдела полиции (ч. 4 ст. 160 УК Украины).

"За подкуп избирателей закон предусматривает наказание - от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - напомнили в облпрокуратуре.

Теги: #одесская_область #выборы #подкуп
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