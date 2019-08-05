События

10:25 05.08.2019

Количество зарегистрированных в Украине за год переселенцев сократилось почти на 120 тыс. человек

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Количество зарегистрированных в Украине за год переселенцев сократилось почти на 120 тыс. человек

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 5 августа 2019 года, составило менее 1,4 млн человек, сообщило Министерство социальной политики.

"По состоянию на 5 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, поставлено на учет 1 397 304 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - сообщила пресс-служба Минсоцполитики Украины в понедельник утром.

Как сообщалось, по состоянию на 6 августа 2018 года на учете в Украине состояли 1 млн 516 тыс. переселенцев.

Теги: #минсоцполитики #переселенцы #впл
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