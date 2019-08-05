События

10:24 05.08.2019

Бойцы 93-й ОМБр ВСУ в течение месяца будут обмениться опытом с военными НАТО на учениях в Германии

1 мин читать
Бойцы 93-й ОМБр ВСУ в течение месяца будут обмениться опытом с военными НАТО на учениях в Германии

Подразделение 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" (93 ОМБр, в/ч А1302) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины направляются на месячные учения в Германию, сообщает радио "Армия FM".

"Ротная тактическая группа 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр отправляется на учения в Германию. Военные в течение месяца будут обмениваться опытом с коллегами из НАТО", - сообщается в понедельник утром в официальном аккаунте "Армии FM" в соцсети Твиттер.

Теги: #всу #учения #нато #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 04.08.2019
Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил с профессиональным праздником

Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил с профессиональным праздником

12:57 03.08.2019
Боевики с полуночи осуществили три вооруженные провокации в зоне ООС, ранен один украинский военный – Минобороны

Боевики с полуночи осуществили три вооруженные провокации в зоне ООС, ранен один украинский военный – Минобороны

15:37 02.08.2019
Посол ФРГ в Украине на встрече с Данилюком выразила поддержку начатым командой Зеленского реформам

Посол ФРГ в Украине на встрече с Данилюком выразила поддержку начатым командой Зеленского реформам

15:12 02.08.2019
Глава МИД ФРГ возложил на Россию ответственность за прекращение ДРСМД

Глава МИД ФРГ возложил на Россию ответственность за прекращение ДРСМД

13:05 02.08.2019
НАТО взвешенно отреагирует на прекращение действия ДРСМД

НАТО взвешенно отреагирует на прекращение действия ДРСМД

12:24 01.08.2019
Германия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости

Германия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости

12:16 01.08.2019
Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

03:34 01.08.2019
Столтенберг приедет в начале октября в Тбилиси обсуждать вопросы безопасности на Черном море

Столтенберг приедет в начале октября в Тбилиси обсуждать вопросы безопасности на Черном море

11:52 31.07.2019
Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне

Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне

02:58 31.07.2019
Офицеры "ЛитПолУкрбрига" участвуют в многонациональных военных учениях в Грузии AGILE SPIRIT 2019

Офицеры "ЛитПолУкрбрига" участвуют в многонациональных военных учениях в Грузии AGILE SPIRIT 2019

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

ОАСК открыл дело по иску Симоненко и КПУ об отмене приказа Минюста о несоответствии партии закону о декоммунизации

Из-за непогоды остаются обесточенными 83 населенных пунктов в четырех областях Украины

ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на одномандатном округе №50

Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

ПОСЛЕДНЕЕ

Вступил в силу приговор пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк

ОАСК открыл дело по иску Симоненко и КПУ об отмене приказа Минюста о несоответствии партии закону о декоммунизации

За скупку голосов на выборах в Раду в Подольске местной жительнице грозит до 7 лет заключения

Количество зарегистрированных в Украине за год переселенцев сократилось почти на 120 тыс. человек

Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

Трамп приказал приспустить флаги из-за гибели 29 человек в ходе массовой стрельбы

Из-за непогоды остаются обесточенными 83 населенных пунктов в четырех областях Украины

На Киевщине огонь уничтожил 23 га пшеничного поля

Крымскотатарская журналистка Халилова собирается обжаловать в ЕСПЧ открытое против нее дело в Крыму

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек, более 30 получили ранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА