Бойцы 93-й ОМБр ВСУ в течение месяца будут обмениться опытом с военными НАТО на учениях в Германии

Подразделение 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" (93 ОМБр, в/ч А1302) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины направляются на месячные учения в Германию, сообщает радио "Армия FM".

"Ротная тактическая группа 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр отправляется на учения в Германию. Военные в течение месяца будут обмениваться опытом с коллегами из НАТО", - сообщается в понедельник утром в официальном аккаунте "Армии FM" в соцсети Твиттер.