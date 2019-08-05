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07:58 05.08.2019

Крымскотатарская журналистка Халилова собирается обжаловать в ЕСПЧ открытое против нее дело в Крыму

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 Журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова намерена оспаривать в Европейском суде по правам человека открытое против нее в аннексированном Крыму уголовное дело, передает издание "Крым.Реалии".

"Конечно же, этим делом будет заниматься Эмиль Курбединов (адвокат Гульсум Халиловой – ИФ), мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", - заявила она.

Также она отметила, что считает политически мотивированным это уголовное дело.

"Надо же объявить, что крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях, надо же сфальсифицировать больше уголовных дел в отношении коренного народа Крыма, который проявляет свою гражданскую проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, я работала полевым журналистом", – добавила журналистка.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму в местном управлении ФСБ России заочно открыли уголовное дело по ч.2 ст.208 Уголовного кодекса – "Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства" против журналистки крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халиловой.

Теги: #крым #журналистка #дело #украина #обжалование
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