Боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецка - из миномета калибра 82 мм, дважды в районе н.п. Пески - из стрелкового оружия, два раза окраину Лебединского - из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников рядом с Водянымо - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Южного.