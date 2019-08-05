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05:15 05.08.2019

В Минздраве напомнили, какие прививки обязательны перед школой

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В Минздраве напомнили, какие прививки обязательны перед школой

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что перед началом учебного года следует обязательно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных календарем.

"Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по Календарю профилактических прививок", - говорится в сообщении на официальной страницы Супрун в Facebook.

Также Супрун напомнила, что вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

Теги: #вакцинация #супрун #миндзрав #украина
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