Президентские выборы в Белоруссии могут пройти 30 августа 2020г

Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Это, думаю, с большой вероятностью и будет датой выборов президента. Да, это лето. Но 30 августа - это день, когда уже все, в основном, приезжают (на место своей регистрации - ИФ). По крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. В основном население, по большей части, будет находиться по месту своей регистрации", - сообщила Ермошина.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК внесла президенту Белоруссии Александру Лукашенко предложение о проведении в ноябре досрочных парламентских выборов - в верхнюю палату (Совет республики) - 7 ноября, в нижнюю (Палата представителей) - 17 ноября 2019 года.