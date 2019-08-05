События

03:44 05.08.2019

На Киевщине правоохранители спасли мужчину, облившего себя бензином

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В с. Подгорцы Обуховского района (Киевская обл.) правоохранители спасли пенсионера, который в результате конфликта с бывшей супругой облил себя бензином и поджог, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Женщина намеревалась сдать металлолом, однако пенсионер требовал оставить все во дворе и не трогать. В противном случае он обольет себя бензином и подожжет. На сказанном мужчина не остановился. Он опрыскал себя и своих близких топливом. Крайне напуганная дочь вызвала полицию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, группа реагирования патрульной полиции мгновенно прибыла на место происшествия. Полицейские попытались успокоить мужчину, пытались уладить ситуацию и прекратить конфликт.

"Хозяин категорически отказался от общения, получил зажигалку и поджег себя. Все произошло мгновенно. Однако работники полиции не растерялись, быстро погасили огонь и спасли жизнь мужчине", - отметили в полиции.

Затем полицейские вызвали "скорую" помощь, после чего 72-летнего пострадавшего доставили в больницу.

 

мж

Теги: #самоподжог #киевщина #мужчина #украина
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