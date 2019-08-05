События

02:35 05.08.2019

В Луганской области правоохранители изъяли 150 кг марихуаны

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 В Луганской области правоохранители изъяли 150 килограммов марихуаны, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

Как сообщается, высушенное, частично переработанное и подготовленное к транспортировке наркосодержащее растение полицейские обнаружили в лесополосе вблизи с.Степной Яр.

Отмечается, что правоохранители изъяли переработанные растения конопли приблизительно весом 150 кг, оборудование для переработки и упаковки растений и автомобиль, которым планировалось перевозить переработаны растения конопли к месту хранения.

Рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего жителя Луганской области, причастность которого к переработке и выращивание данных растений в настоящее время проверяется.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" (ч.3 ст. 309 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Теги: #изъятие #украина #луганская_область #наркотики
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